O clasă neutilizată devine muzeu la Școala de Muzică „Simion Gogu”

La Școala de Muzică „Simion Gogu” din Vărăncău se conturează un proiect care readuce tradiția în centrul comunității – amenajarea unei „Camere-Muzeu” în stilul unei „Case Mari” de altădată. Inițiativa vine din partea directoarei instituției, Liudmila Eftodii, care a decis să valorifice o clasă nefolosită pentru a crea un spațiu dedicat obiectelor și meșteșugurilor vechi.

„Proiectul a prins viață din dorința de a salva obiectele vechi păstrate în casa bunicii. Am crescut într-un mediu în care tradițiile aveau valoare. Când am văzut că unele lucruri riscă să se piardă, am simțit că trebuie să le dau o nouă viață”, spune directoarea.

Atașamentul personal față de obiectele încărcate de memorie a devenit o motivație profesională, iar școala s-a dovedit locul perfect pentru a transforma nostalgia într-un instrument educativ. Primele exponate ale viitoarei camere-muzeu au fost aduse chiar de Liudmila Eftodii: țesături, unelte vechi și obiecte păstrate în familie. Apoi, ideea a fost împărtășită colectivului profesoral.

Un apel către comunitate, publicat online, a generat primele donații din partea locuitorilor satului, care au înțeles cât de important este să-și pună în valoare propriul patrimoniu.

Ce va putea vedea publicul în „Camera-Muzeu”?

Organizatorii caută obiecte autentice moldovenești, specifice vieții de odinioară, printre care:

  • covoare, ștergare și broderii;

  • unelte de tors și țesut;

  • ulcioare, vase din lut, veselă veche;

  • mobilier din lozie;

  • lămpi cu gaz, fieruri de călcat tradiționale;

  • costume populare;

  • instrumente muzicale vechi;

  • patefon, radiolă și alte obiecte valoroase.

Fiecare obiect va fi expus într-un mod care să redea atmosfera caselor tradiționale moldovenești. „Camera-Muzeu” nu se dorește a fi doar o vitrină. Va fi un spațiu în care elevii vor învăța despre tradiții, istorie și valorile culturale prin experiență directă.

„Vrem ca tinerii să înțeleagă ce a însemnat viața de altădată, cum munceau și trăiau oamenii din sat. Este o lecție de identitate. Proiectul este în plin proces de colectare a obiectelor, iar donațiile continuă să vină. Fiecare obiect donat devine o parte a poveștii noastre. Împreună putem da viață unui spațiu ce va rămâne o moștenire pentru generațiile următoare”, afirmă Liudmila Eftodii.

Directoarea le mulțumește tuturor celor care s-au implicat și îi încurajează pe locuitori să contribuie în continuare.


