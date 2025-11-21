Ce nu îți spune nimeni despre terapie, răspunde psihologul Mihaela Alexandrov

Psihicul uman nu este un mecanism stricat pe care îl repari cu o șurubelniță, spune psihologul Mihaela Alexandrov. Este un sistem viu, complex, care are nevoie de timp, relație, siguranță și multă răbdare pentru a se reașeza.

Potrivit specialistei, în terapie nu există ideea de „ștergere” a rușinii, fricii sau durerii. Emoțiile nu se evaporă la comandă. „Ceea ce facem este să învățăm să le privim, să le conținem și să rămânem întregi în prezența lor. Abia atunci apare spațiul necesar vindecării”, explică Mihaela Alexandrov.

Vindecarea autentică nu se confundă cu perfecțiunea, ci cu un contact sincer și viu cu sinele. Cu disponibilitatea de a vedea propriile imperfecțiuni, de a înțelege trecutul și de a primi prezentul fără măști sau grabă.

De aceea, spune psihologul, soluțiile rapide sunt doar iluzii îmbrăcate frumos. „Când cineva promite transformare instantă, vinde mai degrabă ideea de control, nu un proces real de schimbare.”

Transformarea interioară seamănă mai mult cu o întâlnire decât cu un sprint — o întâlnire cu tine însuți, cu povestea ta emoțională, cu umanitatea ta profundă.

Și totuși, de ce oamenii caută încă scurtături pentru ceva ce are nevoie de timp și iubire?

Răspunsul, spune Mihaela Alexandrov, este simplu: „Pentru că durerea sperie, iar răbdarea nu e comodă. Dar tocmai această călătorie lentă este singura cale spre o schimbare reală.”

