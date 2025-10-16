Pompierii din Soroca, în luptă cu flăcările: imagini din interiorul intervenției / VIDEO

Momente intense surprinse chiar din mijlocul acțiunii. Un pompier din Soroca a filmat lupta cu flăcările care au mistuit prima platformă modulară pentru colectarea deșeurilor din municipiu, la doar câteva luni după inaugurare.

Video-ul, realizat în timpul intervenției, arată cum echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au acționat rapid pentru a localiza și stinge incendiul izbucnit în preajma blocurilor locative de pe strada Constantin Negruzzi.

În imagini se văd flăcările care au cuprins întreaga construcție, dar și eforturile pompierilor de a împiedica extinderea acestora. În ciuda intervenției prompte, platforma modulară a fost complet distrusă, rămânând doar structura metalică.

Specialiștii urmează să stabilească dacă focul a fost provocat intenționat sau din neglijență. Imaginile oferă o perspectivă rară asupra muncii pompierilor și a riscurilor pe care aceștia le înfruntă în teren, aducând în prim-plan nu doar consecințele unui incendiu, ci și dedicația celor care intervin pentru siguranța comunității.