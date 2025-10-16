Consiliul Raional Soroca se întrunește în ședință ordinară: buget, infrastructură și cultură pe agenda consilierilor / VIDEO

Acum, la Soroca, consilierii raionali s-au reunit în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Raional, având pe ordinea de zi 27 de subiecte ce vizează administrația publică locală, investițiile, serviciile publice și activitatea instituțiilor raionale. Printre cele mai importante teme se numără alocarea mijloacelor financiare din componenta raională, modificarea bugetului pentru anul 2025, reparațiile capitale, funcționarea Centrului de Informare și Promovare Turistică și organizarea unui nou concurs pentru funcția de director al Palatului de Cultură Soroca.

Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca, figurează drept inițiator al tuturor proiectelor de decizie incluse în agenda zilei. Printre acestea, un loc important îl ocupă rapoartele economice și financiare, inclusiv Raportul semianual privind executarea bugetului raional pentru 2025, alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă, modificarea bugetului raional și acceptarea unor bunuri cu titlu gratuit, prelungirea unor contracte de comodat, aprobarea acordurilor adiționale privind serviciile publice de alimentare cu apă și transmiterea unor bunuri imobile către instituțiile educaționale și culturale din raion.

Transmisiunea este difuzată pe platforma euparticip.md de secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Biroul de Cooperare al Elveției și Suedia.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

