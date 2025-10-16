Activitate publică integrată la Grădinița „Steluța” din Soroca – „Organele de simț – ferestrele noastre către lume”

În cadrul procesului de atestare a cadrelor didactice din structurile de asistență psihopedagogică, ieri, la instituția de învățământ preșcolar cu practici incluzive „Steluța”, nr. 13, municipiul Soroca, a avut loc activitatea integrată publică cu genericul „Organele de simț – ferestrele noastre către lume”. Evenimentul a fost organizat de Veronica Mandric pedagogul Structurii Teritoriale de Asistență Psihopedagogică Soroca, din cadrul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică.

Scopul activității a fost evidențierea importanței organelor de simț în dezvoltarea armonioasă a copiilor și în procesul educațional incluziv, precum și prezentarea unor metode moderne de stimulare a simțurilor prin joc și interacțiune. Activitatea a reunit cadre didactice, specialiști în domeniul psihopedagogic și copii, oferind un cadru practic și observativ pentru aplicarea strategiilor educaționale.

Pe parcursul evenimentului, copiii au participat la activități interactive care au vizat dezvoltarea simțului vizual, auditiv, olfactiv, gustativ și tactil. Au fost prezentate jocuri senzoriale, exerciții practice și experiențe care au stimulat curiozitatea și capacitatea de observație, dar și implicarea activă a fiecărui copil în procesul de învățare.

Veronica Mandric, a explicat participanților cum poate fi integrată educația senzorială în activitățile zilnice și cum aceasta contribuie la creșterea abilităților cognitive, emoționale și sociale ale copiilor. Totodată, s-a accentuat rolul structurilor de asistență psihopedagogică în sprijinirea cadrelor didactice și crearea unui mediu incluziv care să răspundă nevoilor tuturor copiilor.

Activitatea s-a desfășurat într-un cadru profesionist, dar interactiv, oferind participanților oportunitatea de a observa și evalua aplicabilitatea metodelor prezentate. Evenimentul a fost, totodată, un prilej de schimb de experiență între cadrele didactice și specialiști, consolidând bunele practici în domeniul educației incluzive.