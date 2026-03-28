Gimnaziul din Cosăuți ar putea purta numele eroului Filip Iepure

Un proiect de decizie propus Consiliului Raional Soroca prevede atribuirea numelui „Filip Iepure” Gimnaziului din satul Cosăuți, o inițiativă menită să onoreze memoria eroului războiului din 1992 și fostului lider al comunității, susținută de veterani, profesori și familie.

Autoritățile din raionul Soroca examinează o inițiativă de redenumire a Instituției Publice Gimnaziul Cosăuți, care ar urma să poarte numele „Filip Iepure”. Demersul are la bază solicitarea Uniunii Veteranilor de război pentru Independența Republicii Moldova, filiala Soroca, care a propus ca instituția de învățământ să fie redenumită în memoria lui Filip Iepure – erou al războiului din 1992, fost director al gimnaziului, primar al localității Cosăuți și Om Emerit al Republicii Moldova.

Potrivit documentelor, inițiativa a fost susținută unanim de Consiliul Profesoral al gimnaziului, în cadrul ședinței extraordinare din 15 ianuarie 2026. Cadrele didactice au argumentat necesitatea deciziei prin rolul educativ și civic al instituției, precum și prin importanța cultivării respectului față de istoria națională și eroii țării.

„Considerăm că atribuirea numelui Filip Iepure instituției de învățământ ar reprezenta un gest de profund respect și recunoștință, precum și un exemplu moral și civic pentru generațiile tinere.” În același timp, administrația gimnaziului a înaintat oficial propunerea către Consiliul Raional Soroca, subliniind contribuția personalității comemorate la educație, comunitate și apărarea valorilor naționale.

Pe lângă schimbarea denumirii, comunitatea educațională intenționează să instaleze o placă comemorativă la intrarea în gimnaziu și să includă în activitățile educative informații despre viața și faptele lui Filip Iepure, pentru a transmite elevilor valorile civice și patriotice pe care acesta le-a reprezentat.

