„Prestații sociale în orice colț al lumii” – o campania marca CNAS. La Soroca evenimentul va avea loc pe data de 23 octombrie

În perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, echipa Casei Naționale de Asigurări Sociale va ajunge în fiecare raion al țării în cadrul campaniei „Prestații sociale în orice colț al lumii”. Scopul nostru este să fim mai aproape de oameni și să oferim informații clare despre modalitățile sigure și accesibile de ridicare a prestațiilor sociale – fie prin cardul bancar social, fie la orice oficiu poștal din țară.

Reamintim: dacă ridici prestațiile de la poștă, e important să o faci cel puțin o dată la 3 luni, altfel plata se suspendă automat.

Vino să ne cunoști, să pui întrebări și să afli cum îți poți ridica prestațiile sociale oriunde te-ai afla!

Urmărește pagina noastră pentru a vedea graficul evenimentelor din fiecare raion.

SURSA: cnas.gov.md