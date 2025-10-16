„Prestații sociale în orice colț al lumii” – o campania marca CNAS. La Soroca evenimentul va avea loc pe data de 23 octombrie

De către
OdN
-
0
14

În perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, echipa Casei Naționale de Asigurări Sociale va ajunge în fiecare raion al țării în cadrul campaniei „Prestații sociale în orice colț al lumii”. Scopul nostru este să fim mai aproape de oameni și să oferim informații clare despre modalitățile sigure și accesibile de ridicare a prestațiilor sociale – fie prin cardul bancar social, fie la orice oficiu poștal din țară.

Reamintim: dacă ridici prestațiile de la poștă, e important să o faci cel puțin o dată la 3 luni, altfel plata se suspendă automat.

Vino să ne cunoști, să pui întrebări și să afli cum îți poți ridica prestațiile sociale oriunde te-ai afla!

Urmărește pagina noastră pentru a vedea graficul evenimentelor din fiecare raion.

SURSA: cnas.gov.md


Articolul precedentDroguri, arme și muniții descoperite la Drochia în urma perchezițiilor poliției
Articolul următorMoldovenii care muncesc legal în Slovacia vor beneficia de pensii și alte prestații sociale.
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.