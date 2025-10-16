Droguri, arme și muniții descoperite la Drochia în urma perchezițiilor poliției

De către

Trei bărbați din raionul Drochia, cu vârste între 35 și 55 de ani, sunt cercetați de poliție pentru păstrarea și comercializarea drogurilor, dar și pentru deținerea ilegală de arme și muniții.

Polițiștii Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia au desfășurat percheziții la domiciliile suspecților, în urma unor măsuri speciale de investigație.

În timpul acțiunilor, oamenii legii au descoperit droguri de origine vegetală, accesorii folosite pentru consumul acestora, un pistol de model neidentificat, precum și muniții și piese folosite la fabricarea lor.

Toate bunurile au fost ridicate și transmise pentru expertiză.

Conform Codului Penal, persoanele implicate riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a identifica alte persoane implicate în activitatea infracțională.