Moldovenii care muncesc legal în Slovacia vor beneficia de pensii și alte prestații sociale.

Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea statului. În acest sens, la Bratislava a fost ratificat Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre cele două state, informează moldpres.md

La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe, Casei Naționale de Asigurări Sociale, precum şi experți din cadrul autorităților de resort din Republica Slovacă.

Aranjamentul administrativ este un instrument secundar ce are rolul de implementare a dispozițiilor Acordului, care asigură un cadru de garanţii de securitate socială pentru lucrătorii din Republica Moldova, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă sau domiciliază pe teritoriul unuia sau ambelor state contractante.

De asemenea, documentul are scopul de a facilita colaborarea interinstituțională pentru implementarea drepturilor de pensie și altor prestații sociale ale cetățenilor care muncesc sau au muncit în cele două state.

Astfel, statul va asigura dreptul la pensie persoanelor care au plătit contribuții sociale, chiar dacă nu au lucrat cel puțin 15 ani în Republica Moldova, dar, prin cumularea anilor lucrați în cele două țări, îndeplinesc această condiție. Republica Moldova și Republica Slovacă vor calcula și vor achita pensia doar pentru perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu, prin aplicarea principiului proporționalității.

Plata pensiei se va efectua direct în contul bancar al beneficiarului, deschis la o instituție financiară din Republica Moldova sau Slovacia, iar fiecare stat va calcula și va plăti partea de pensie aferentă anilor lucrați pe teritoriul său, conform propriilor reguli. Beneficiarul trebuie să asigure menținerea unui cont activ și comunicarea datelor bancare corecte, inclusiv a certificatului de viață, în cazul transferului de prestație.

Până în prezent, Republica Moldova a semnat Acorduri de securitate socială cu 20 state, 18 dintre acestea au intrat în vigoare şi sunt aplicabile. Este vorba de Acorduri în domeniul securităţii sociale semnate între Republica Moldova şi România, Bulgaria, Portugalia, Marele Ducat de Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Regatul Belgiei, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia, Belarus, Italia, Grecia, Spania și Letonia.