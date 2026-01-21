Veste bună! Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute, în scurt timp, în Franța

Acest lucru a devenit posibil după ce Adunarea Națională a Franței a aprobat acordul bilateral privind recunoașterea permiselor moldovenești. Acordul urmează să fie promulgat de președintele Emmanuel Macron, după care va intra în vigoare.

Altfel, Acordul prevede preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere categoria B, eliberate începând cu 1 ianuarie 2020. Pentru permisele emise înainte de 1 ianuarie 2020 este necesară, mai întâi, preschimbarea acestora pe modele naționale mai recente.

Vă reamintim că, Republica Moldova are semnate deja tratate de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere cu Turcia, Lituania, Italia, Albania, Spania și Grecia, precum și o declarație comună de intenție cu Germania privind transcrierea permiselor de conducere.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

