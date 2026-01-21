Are telefon de ultima generație, locuiește la hotel, dar cere milă de la oameni – este vorba despre o tânără de 25 de ani…

O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost prinsă la cerșit în Iași de către polițiștii locali. Aceasta stătea într-un scaun cu rotile lângă Kaufland-ul din Tătărași, invocând probleme de sănătate pentru a primi ajutor.

În realitate, Gheorghina S. nu are probleme grave de sănătate. Locuiește într-un apartament nou, în regim hotelier, se deplasează doar cu Uber și are ultimul model de telefon Xiaomi. Fata practică cerșetoria în mai multe orașe din România, dar și din alte țări din Europa… CITIȚI materialulo integral pe bzi.ro


