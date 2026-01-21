Și procurorii stau la închisoare – unul a fost condamnat la cinci ani de detenție

Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud (actualmente suspendat din funcție), care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul. Acesta a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției, comise în două episoade.

Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului. Până la rămânerea definitivă a sentinței, față de acesta a fost menținută măsura preventivă a arestului preventiv, dispusă prin încheierea din 12 iunie 2023.

Prin cumul parțial al pedepselor, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 5 ani de închisoare, precum și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică pe un termen de 5 ani, informează procuratura.md

Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, în decembrie 2015, inculpatul i-a solicitat șefului Serviciului investigații fraude economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Cantemir al IGP al MAI să înceteze un proces contravențional inițiat în urma unui control efectuat la o stație PECO din orașul Cantemir, vizând prevenirea utilizării echipamentelor electronice neautorizate la panourile coloanelor de distribuție a carburanților.

După refuzul categoric al polițistului de a înceta procedura contravențională, procurorul a inițiat o cauză penală împotriva acestuia, invocând pretinsa depășire a atribuțiilor de serviciu, pe motiv că ar fi efectuat cercetarea la fața locului fără consimțământul proprietarului și fără autorizația instanței de judecată, fapt ce ar fi cauzat daune în proporții considerabile stației PECO – în sumă de 4827,05 lei, ca urmare a presupusei punere în dificultate a activității de antreprenoriat a acestei entități.

Dosarul a fost expediat în instanță, însă persoana a fost achitată de toate instanțele naționale, fiind menționat de către instanță că polițistul a întreprins acțiuni în limitele atribuțiilor funcționale și Codului contravențional.

Tot el, urmărind scopul împiedicării examinării multilaterale, complete și obiective a unei cauze penale aflate pe rolul Judecătoriei Cahul, ar fi întreprins acțiuni de înlăturare a avocatului ales prin contract de către inculpatul din acea cauză. Aceste acțiuni urmau să fie materializate prin denigrarea imaginii avocatului, inclusiv prin intentarea unei cauze penale pe numele acestuia. În acest context, procurorul i-ar fi propus inculpatului ce figura în acea cauză penală, o sumă de bani pe care ultimul la rândul său să o ofere avocatului, sugerând că acțiunile date vor fi documentate, iar în schimbul cooperării, procurorul urma să intervină pentru ca inculpatul respectiv să nu fie tras la răspundere penală în cauza de pe rolul instanței.

Într-un alt episod, activând în calitate de procuror-șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, inculpatul, l-ar fi invitat pe șeful-adjunct interimar al Sectorului Poliției de Frontieră Gotești din cadrul Direcției Regionale Sud a IGPF al MAI și, sub pretextul existenței unei cauze penale aflate în gestiunea procuraturii privind factori de decizie din cadrul aceleiași direcții, i-ar fi înmânat un dispozitiv de înregistrare audio.

Acesta urma să înregistreze discuții cu o persoană investigată, ce deținea funcția de colaborator al poliției, provocând-o la comiterea activităților criminale. În schimb, procurorul i-ar fi promis că pentru faptele date, va interveni pe lângă conducerea MAI pentru a-l promova în funcție.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Sud în termen de 15 zile de la pronunțare.

Procuratura Anticorupție subliniază că nu tolerează asemenea comportament care subminează încrederea publicului în actul de justiție și va continua să combată ferm orice abatere de la lege, indiferent de funcția persoanei vizate.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.