De către

Într-un interviu pentru canalul de televiziune Rossia24, fugarul penal Ilan Șor a declarat că, „…Власти Молдавии попытаются помешать процессу выборов в Гагаузии. По его мнению, выборы в Народное собрание Гагаузии, которые назначены на 22 марта 2026 года, представляют собой неправильный процесс”, scrie vesti.ru

În opinia lui Șor, „…Găgăuzia are o bașcană aleasă, Evghenia Guțul, care a apărat interesele cetățenilor și le-a îmbunătățit viața, motiv pentru care a fost închisă. Autoritățile R. Moldova vor încerca uzurparea puterii în UTA Găgăuzia”.

Vă reamintim că, alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc pe data de 22 martie 2026.

Foto: Nokta