Aproape 10 mii de pacienți, în rând pentru proteze gratuite. Timp mediu de așteptare – un an

De către
OdN
-
0
26

Circa zece mii de pacienți se află pe lista de așteptare pentru proteze la șold, genunchi sau umăr. Timpul mediu de așteptare este de aproape un an. Persoanele asigurate pot beneficia de aceste intervenții gratuit, informează ipn.md

Ministerul Sănătății a precizat că statul acoperă integral costul protezelor pentru pacienții asigurați prin sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Sunt incluși angajații, persoanele asigurate de Guvern și cei care se asigură individual.

CITIȚI materialul integral pe stiri.md 

Foto: Institutul Genunchiului, România


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentDoamne, ce „scârbă”! Oamenii lui Șor nu vor participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei
Articolul următorCurtea Supremă taie „elanul” deputaților găgăuzi. Două hotărâri, suspendate înainte de scrutinul regional
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.