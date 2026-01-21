Aproape 10 mii de pacienți, în rând pentru proteze gratuite. Timp mediu de așteptare – un an

Circa zece mii de pacienți se află pe lista de așteptare pentru proteze la șold, genunchi sau umăr. Timpul mediu de așteptare este de aproape un an. Persoanele asigurate pot beneficia de aceste intervenții gratuit, informează ipn.md

Ministerul Sănătății a precizat că statul acoperă integral costul protezelor pentru pacienții asigurați prin sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Sunt incluși angajații, persoanele asigurate de Guvern și cei care se asigură individual.

Foto: Institutul Genunchiului, România