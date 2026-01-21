Curtea Supremă taie „elanul” deputaților găgăuzi. Două hotărâri, suspendate înainte de scrutinul regional

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat integral încheierea Curții de Apel Sud, în litigiul Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat împotriva Adunării Populare a Găgăuziei. Hotărârea irvocabilă, pronunțată în data de 20 ianuarie, suspendă două decizii aprobate de către deputații din regiune la finalul anului trecut. Aceste acte administrative se referă la activitatea organului electoral din regiune, inclusiv denumirea acestuia – Comisia Electorală Centrală, în pofida recomandării Cancelariei de Stat de a o schimba în Consiliul Electoral Central, conform Codului Electoral al Republicii Moldova. Mai mult, prevederile acestor acte administrative ar putea pune în pericol alegerile regionale din 22 martie, pentru care a fost dat startul recepționării documentelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă și a candidaților.

Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat a invocat ilegalitatea încheierii instanței de fond privind respingerea cererii cu privire la suspendarea Hotărârilor Adunării Populare a Găgăuziei nr. 501 din 16 decembrie 2025 „cu privire la propunerea candidatului în componența Comisiei Electorale Centrale UTA Găgăuzia” și nr. 502 din 16 decembrie 2025 „cu privire la completarea componenței Comisiei Electorale Centrale UTA Găgăuzia”, invocând suspiciuni serioase în ce privește legalitatea actelor contestate, situație care ar putea eventual să conducă la ilegalitatea oricărui scrutin electoral.

„Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție notează că, suspendarea executării actelor administrative contestate nu anticipează soluția asupra fondului, ci are un caracter preventiv, temporar și proporțional, fiind menită să conserve situația de fapt și de drept existentă până la pronunțarea unei hotărâri definitive asupra litigiului. O asemenea măsură este justificată atunci când există riscul ca executarea actului contestat să producă efecte greu sau imposibil de înlăturat ulterior, în condițiile în care își vor găsi confirmare argumentele reclamantului cu privire la necorespunderea actelor administrative contestate cu prevederile Constituției și legilor Republicii Moldova”, se arată în decizia pronunțată de completul CSJ.

În iunie 2024, Curtea de Apel Comrat a admis o altă acțiune în contencios administrativ înaintată de Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat împotriva Adunării Populare a Găgăuziei. Au fost anulate modificările operate de deputații din regiune în Codul electoral al Găgăuziei, în 2023.

Aceste prevederi au dus la imposibilitatea organizării scrutinului în termenele prevăzute de legislație, și anume până în prima duminică după expirarea mandatului.