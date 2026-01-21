Un vaccin azi poate preveni mai multe tipuri de cancer mâine. Vaccinează-ți copilul împotriva HPV!

Vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV) ajută organismul băiatului să se protejeze din timp împotriva celor mai frecvente și periculoase tipuri de HPV, oferind protecție pe termen lung, înainte de posibilul contact cu virusul, informează Ministerul Sănătății din Republica Moldova.

La băieți și bărbați, anumite tipuri de HPV sunt asociate cu forme de cancer, precum cele de penis, anus, cap și gât, și cu verucile genitale. De cele mai multe ori, infecția apare fără simptome și poate avea consecințe peste mulți ani.

Vaccinarea îl protejează pe fiul tău, dar nu numai. Aceasta contribuie și la reducerea răspândirii virusului în comunitate, protejându-i și pe cei din jur, pe termen lung.

Este mult mai simplu să prevenim o infecție cu HPV, decât să tratăm bolile pe care le poate cauza.

În Republica Moldova, copiii și tinerii beneficiază gratuit de vaccinul anti-HPV, administrat în funcție de vârstă: o doză pentru fetele și băieții de 9-14 ani, două doze pentru cei cu vârste între 15 și 26 de ani.

Pentru informații și programare, vorbește cu medicul tău de familie!