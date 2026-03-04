Universitatea de Stat din Republica Moldova are un nou rector – Otilia Dandara

La Unuversitatea de Stat din Moldova (USM) au fost desfășurate alegerile noului rector al instituției, scrutin la care au participat 1483 de persoane și care au avut de ales din trei candidaturi.

Cela mai mult voturi au fost acumulate de candidata Olesea Dandara, – 796 de voturi, urmată de Florentin Paladi – 631 de voturi și Dumitru Dodul – 39 de voturi. Anterior, Otilia Dandara, doctor habilitat în științe ale educației, profesor universitar, a ocupat funcția de prim-prorector/prorector pentru activitatea didactică și studențească la Universitatea de Stat din Moldova, având peste 30 de ani de experiență în activitate pedagogică, cercetare și management academic.

Conform Regulamentului privind modul de alegere a rectorului USM, Otilia Dandara urmează să își exercite mandatul de rector pentru următorii patru ani. (Foto: IPN)