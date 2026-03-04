De către

În perioada 3–5 martie 2026, primarul orașului Drochia participă la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, organizate la ROMEXPO, cu suportul Convenția Primarilor pentru Climă și Energie în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova si Asociația Municipiilor din România, informează provincial.md

Potrivit autorităților, evenimentul reunește cele mai moderne soluții în domeniul energiei verzi, gestionării deșeurilor, apei și dezvoltării orașelor inteligente, oferind o platformă importantă de dialog și schimb de experiență între autorități publice, experți și furnizori de tehnologii inovative.

Scopul participării este identificarea tehnologiilor și parteneriatelor care pot fi implementate în orașul Drochia pentru a crește eficiența energetică, a reduce costurile pentru bugetul local și a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor.

În cadrul evenimentului, primarul a avut și o intervenție într-un panel de discuții, unde a vorbit despre oportunitățile, dar și constrângerile în procesul de accesare a fondurilor europene, subliniind necesitatea consolidării capacităților administrative la nivel local și a simplificării procedurilor pentru autoritățile publice