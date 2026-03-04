Eroii nu se uită: miting de comemorare dedicat veteranilor războiului din 1992

La cumpăna dintre trecut și prezent, memoria istoriei ne cheamă, an de an, la reculegere și reflecție. Au trecut deja 34 de ani de la declanșarea conflictului armat din 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republica Moldova, un moment definitoriu pentru destinul statului nostru, când fii ai neamului au pus mai presus de propria viață libertatea, pacea și demnitatea țării.

Evenimentul comemorativ organizat pe 2 martie curent, în orașul Drochia a fost un prilej de profundă recunoștință față de eroii căzuți și de omagiu adus veteranilor, care au apărat cu curaj statalitatea și valorile naționale. Reprezentanți ai administrației publice locale, ai serviciilor publice din teritoriu, alături de veteranii războiului, profesori și elevi, s-au unit într-un gest simbolic de respect, depunând flori la monumentul polițiștilor căzuți în războiul din Transnistria, la bustul domnitorului Ștefan cel Mare și la monumentul „Pentru Țară, Pentru Neam”.

Prin momentele de reculegere, comunitatea a reafirmat datoria morală de a păstra vie memoria celor care au luptat pentru pace și libertate, pentru ca generațiile de astăzi să poată trăi într-o țară independentă.

Mesaje de comemorare și profund respect au fost adresate de Vasile Cemortan, , veteran de război, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea Independenței și Integrității Republicii Moldova, președinte al raionului Drochia; Vitale Josanu, șef-adjunct al Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat (raionul Drochia); Pavel Rusu, secretar al Consiliului orășenesc, Primăria Drochia; Anatolie Bugai, veteran de război, președinte al Organizației raionale Drochia a Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență din Republica Moldova, Cavaler al Ordinului „Ștefan cel Mare”; Iurie Melinte, veteran de război, directorul Liceului Teoretic „.B.P.- Hasdeu”.

Din partea Președintelui Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență din Republica Moldova, Radu Prisac au fost înmânate Diplome de Onoare, pentru contribuția substanțială la eternizarea Memoriei Eroilor și promovarea valorilor patriotice, în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru: Vasile Cemortan, președinte al raionului Drochia;

Sergiu Chistrea, șef Secția Administrativ-Militară Drochia, colonel; Artur Andrieș, șef al Inspectoratului raional de Poliție Drochia, comisar-șef; Nicu Anatolie, veteran de război, primar al satului Miciurin; și unui grup de tineri, care au participat recent la Turneul Național Militar-Sportiv Patriotic „Cupa Eroilor”, ediția a XIX-a, din municipiul Bălți, organizat anual pentru a cinsti memoria eroilor căzuți în lupta pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova. Prin cuvinte pline de emoție și demnitate, aceștia au evocat sacrificiul camarazilor căzuți, curajul celor care au luptat pentru țară și importanța păstrării vii a memoriei istorice, îndemnând generațiile tinere să prețuiască pacea, libertatea și valorile naționale.

Evenimentul a fost moderat de Sorina Mațibon, specialist principal Direcția Cultură și Turism Drochia, fiind întregit de un sensibil recital literar-muzical, cu Daria Postovan, Ioana Bolea și Ionel Ambros, alături de interpretul Vitalie Bîrgău. Prin versuri și acorduri pline de sensibilitate, momentele artistice au adus în sufletele celor prezenți emoție, recunoștință și respect pentru sacrificiul eroilor.

Recitalul a culminat cu piesa „Basarabie”, interpretată cu profundă trăire, fiind ca o pledoarie pentru memorie, unitate și dragoste de țară.

Un moment de aleasă încărcătură spirituală a fost oferit de un grup de preoți de la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Drochia, care au oficiat un serviciu divin în memoria celor căzuți. Prin rugăciuni și cântări bisericești, au fost pomeniți eroii neamului, iar atmosfera de liniște și reculegere a adus mângâiere sufletească familiilor și tuturor celor prezenți, întărind credința că jertfa lor nu va fi uitată niciodată.

În semn de profund respect, participanții au depus florile recunoștinței la monumentul „Pentru Țară, pentru Neam”, aducând omagiu eroilor care și-au jertfit viața pentru apărarea independenței și integrității Republica Moldova.

Comemorarea s-a încheiat într-o atmosferă de profundă reculegere și unitate sufletească. Fiecare floare depusă, fiecare rugăciune rostită și fiecare cuvânt de omagiu au reconfirmat datoria noastră morală de a păstra vie memoria eroilor.

Cinstirea celor căzuți devine nu doar un gest de respect, ci o promisiune că istoria, curajul și înaltul sacrificiu al eroilor neamului, vor dăinui în conștiința generațiilor viitoare.

Ala BUGAI