Final de poveste la Dragobete Love Ads 2026

Într-o atmosferă plină de entuziasm, creativitate și emoții sincere, în perioada 20-28 februarie curent, la Drochia s-a desfășurat în premieră online, concursul de promo reel „Dragobete Love Ads 2026” – un proiect inedit dedicat iubirii, tradițiilor de Dragobete și talentului tinerilor creatori de conținut.

Inițiativa, organizată de AO „Femeia de Azi”, în colaborare cu HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor Drochia, a oferit participanților oportunitatea de a transforma emoțiile și poveștile de Dragobete în mesaje video originale, îmbinând arta, jurnalismul și publicitatea.

Concursul a devenit un spațiu al imaginației și al exprimării libere, unde tinerii au dat glas sentimentelor prin imagini, cuvinte și sunet, demonstrând că dragostea poate fi spusă în cele mai creative moduri. Astfel, Dragobetele a prins viață nu doar ca sărbătoare tradițională, ci ca inspirație pentru o nouă generație de creatori, oferind participanților oportunitatea de a-și valorifica imaginația și talentul prin realizarea unor proiecte video originale, structurate în patru categorii tematice.

Fiecare categorie a reflectat o fațetă a iubirii: dragostea pentru cultură – cărți, filme, muzică, artă; dragostea pentru local – afaceri, antreprenori locali, produse autohtone; dragostea pentru oameni – familie, cuplu, prieteni, bunici; dragostea pentru tradiții și comuniate – obiceiuri și tradiții, locuri, povești.

Prin aceste direcții creative, tinerii au fost încurajați să descopere și să promoveze povești autentice, valori comunitare și frumusețea locului de baștină, transformând fiecare reel într-o declarație sinceră de atașament față de oameni, identitate și rădăcini.

Astfel, concursul a devenit nu doar o competiție, ci o adevărată lecție de implicare civică, sensibilitate artistică și dragoste pentru tot ceea ce ne definește.

Festivitatea de premiere a fost una deosebită, desfășurată într-o atmosferă caldă și festivă, în prezența partenerilor și antreprenorilor locali, susținători fideli ai inițiativei, care s-au alăturat cu generozitate în calitate de sponsori ai concursului. Prin darurile oferite și cuvintele de încurajare, aceștia au răsplătit munca, creativitatea și implicarea tinerilor participanți, transformând momentul într-o adevărată sărbătoare a talentului și recunoștinței.

Cei premiați au fost:

Alina Dobac și Tudor Garam – categoria dragoste pentru local – promo reel „Dragobete cu gust de răsfăț” (cafeneaua „Delta Cafes”)

Elena-Gabriela Știrbu – categoria dragoste pentru local – promo reel „Dragoste la prima….Jana” (magazin Jana)

Dana Rotari – categoria dragoste de oameni – promo reel „Cine îți oferă iubire?

Adriela Bejenari – categoria dragoste pentru cultură – promo reel „Dragostea care cântă”

Valentina Ciumac și Beatriz Romanciuc – categoria dragoste pentru local – promo reel „Cu Bomba nu ai frică să iubești”

Ilinca și Lavinia Pînzari – categoria dragoste pentru local – promo reel „Dragobetele începe la Bombon”

Anastasia Bogatico – categoria dragoste pentru local – promo reel „O seară de vis la Grand Poemma”

Valeria Bejenari – categoria Dragoste pentru oameni – promo reel „Dragoste de mamă”.

Participanții, dar și editorul filmulețelor promo, Gabriela Rotari, au fost decernați cu diplome de apreciere din partea AO „Femeia de Azi”, administratoare Diana Russu și a Centrul de Creație a Copiilor Drochia, directoare Tamara Cucuietu, recunoscându-le talentul, creativitatea și implicarea în realizarea proiectelor video.

De asemenea, fiecare premiat a primit daruri generoase, oferite de antreprenorii și partenerii concursului, dar și o cină romantică din partea restaurantului „Grand Poemma”, în semn de apreciere și încurajare pentru efortul depus în realizarea reel-urilor. Aceste gesturi au adus un plus de emoție și bucurie festivității, transformând-o într-o adevărată sărbătoare a tinerelor talente.

Partenerii de încredere și sponsorii concursului au fost:

Dorina Dudnic, administratoare, cafenea „Delta Cafes”;

Dumitru Japalău, administrator, magazin „Bomba”;

Anastasia Cotoneț, administratoare, magazin „Bombon”;

Liubovi Grumeza, administratoare, magazin de parfumerie „Jana”;

Adelina Grecu Fortuna, administratoare, restaurant „Grand Poemma”.

Festivitatea a culminat cu decernarea scrisorilor de mulțumire din partea AO „Femeia de Azi”, pentru parteneri și antreprenorii locali, în semn de aleasă recunoștință pentru promovarea tradițiilor străbune și frumoasa colaborare.

Evenimentul a fost nu doar o ceremonie de premiere, ci și o confirmare a faptului că, atunci când comunitatea se unește în jurul unor valori frumoase, se nasc proiecte care inspiră și aduc bucurie

Concursul Dragobete Love Ads 2026 a demonstrat că tinerii din Drochia au talent, creativitate și dorința de a exprima iubirea în toate formele ei – față de oameni, cultură, tradiții și comunitate.

Proiectele realizate au adus emoție, inspirație și culoare, iar implicarea partenerilor și antreprenorilor locali a arătat, că astfel de inițiative pot fi susținute și încurajate.

Prin aceste reel-uri, Dragobetele a prins viață într-un mod modern și inovator, iar festivitatea de premiere a reconfirmat valoarea muncii, a dăruirii și a talentului fiecărui participant.

AO „Femeia de Azi” și Centrul de Creație a Copiilor Drochia rămân dedicate în continuare promovării tinerelor talente și valorilor comunității, pregătind noi proiecte care să inspire generațiile viitoare.

Ala BUGAI, coordonatoarea HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor Drochia