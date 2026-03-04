Soroceanul Nikita Pavlenco poate deveni membru al Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă

Cancelaria de Stat a lansat procedura de vot pentru desemnarea membrilor din partea societății civile în Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă, cu mandat în perioada 2026-2028. Candidații pot fi votați online, pe platforma e-Democrație, până la 20 martie curent.

În urma apelului public, au fost depuse 15 candidaturi, iar printre ele este și candidatura soroceanului Nikita Pavlenco. Astfel, Cancelaria de Stat îndeamnă toți cetățenii să participe la procesul de vot, contribuind astfel la asigurarea unui proces transparent, participativ și legitim de constituire a Comitetului de coordonare pentru guvernare deschisă…

Nikita Pavlenco reprezintă societatea civilă și are experiență în domeniul integrării europene, diplomației tinerești și analizei politicilor publice. Este Membru al Consiliului de Experți pe lângă Comisia pentru Integrare Europeană a Parlamentului și Director al Relațiilor Externe al Asociației Tinerilor Diplomați din Moldova, unde dezvoltă parteneriate cu instituții europene și misiuni diplomatice. (Foto: RadioMoldova)