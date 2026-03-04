Premierul Alexandru Munteanu, în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu: „E o criză globală care ne afectează și pe noi”

În Republica Moldova a fost declarată stare de alertă la nivel național în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 4 martie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, transmite moldpres.md

Starea de alertă a fost instituită în scopul prevenirii perturbării funcționării sectorului energetic, al protejării funcțiilor vitale ale statului și al asigurării securității aprovizionării cu resurse energetice.

Decizia a fost luată având în vedere analiza integrată a indicatorilor de risc realizată la nivelul Centrului Național de Management al Crizelor, luând în considerare evaluarea riscurilor privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere și energie electrică.

„E o criză globală care afectează toată lumea. Ne afectează și pe noi. Incertitudinea este foarte mare. Trebuie să reacționăm profesionist”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, la începutul ședinței Guvernului.

Conflictul armat din Iran are un impact direct asupra piețelor energetice internaționale, influențând prețurile la petrol și gazele naturale. Potrivit estimărilor, prin Golful Persic, în special prin strâmtoarea Hormuz, tranzitează aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și circa 22% din cele de gaze naturale. Blocarea temporară a circulației navelor în zonă a generat un deficit pe termen scurt și a dus la creșterea cotațiilor pe bursele internaționale.

Escaladarea militară în Orientul Mijlociu a început în dimineața zilei de 28 februarie, când Israelul și Statele Unite au lansat lovituri asupra teritoriului iranian. Președintele Donald Trump a declarat că obiectivul operațiunii este distrugerea programului nuclear al Republicii Islamice și a făcut apel la armata iraniană să depună armele.

Potrivit estimărilor experților internaționali, situația din Orientul Mijlociu ar putea avea un impact semnificativ asupra perspectivelor economice mondiale.

Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă a evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Până la această oră, nu există victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova aflați în statele monitorizate.