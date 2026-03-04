Ziua Mondială a Obezității: un sfert de moldoveni au probleme cu greutatea corporală

Agenția Națională pentru Sănătate Publică a făcut publice datele unui studiu care demonstrează că, 63,9% dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar 22,7% suferă de obezitate.

Alarmant este faptul că situația este gravă și în rândul copiilor or, unul din cinci elevi de clasa I (20,7%) este supraponderal, inclusiv 8,8% — cu obezitate, iar la copiii de 7 ani, prevalența supraponderabilității este de 20,1%, iar a obezității — de 8,6%. Datele arată că doar 3,5% dintre copii respectă recomandarea de a consuma zilnic cinci porții de fructe și legume, iar 20,4% consumă zilnic gustări dulci. În rândul adulților, 63,4% mănâncă mai puțin de cinci porții de fructe și legume pe zi, iar 5,3% consumă zilnic băuturi îndulcite cu zahăr.

Medicii avertizează că obezitatea crește semnificativ riscul apariției bolilor cardiovasculare, al diabetului zaharat de tip 2, al bolii renale cronice, al hipertensiunii arteriale și al cel puțin 13 tipuri de cancer. În cazurile severe, aceasta poate reduce speranța de viață cu până la 10 ani.