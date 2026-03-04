Ziua Mondială a Obezității: un sfert de moldoveni au probleme cu greutatea corporală

De către
OdN
-
0
10

Agenția Națională pentru Sănătate Publică a făcut publice datele unui studiu care demonstrează că,  63,9% dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar 22,7% suferă de obezitate.

Alarmant este faptul că situația este gravă și în rândul copiilor or, unul din cinci elevi de clasa I (20,7%) este supraponderal, inclusiv 8,8% — cu obezitate, iar la copiii de 7 ani, prevalența supraponderabilității este de 20,1%, iar a obezității — de 8,6%. Datele arată că doar 3,5% dintre copii respectă recomandarea de a consuma zilnic cinci porții de fructe și legume, iar 20,4% consumă zilnic gustări dulci. În rândul adulților, 63,4% mănâncă mai puțin de cinci porții de fructe și legume pe zi, iar 5,3% consumă zilnic băuturi îndulcite cu zahăr.

Medicii avertizează că obezitatea crește semnificativ riscul apariției bolilor cardiovasculare, al diabetului zaharat de tip 2, al bolii renale cronice, al hipertensiunii arteriale și al cel puțin 13 tipuri de cancer. În cazurile severe, aceasta poate reduce speranța de viață cu până la 10 ani.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPremierul Alexandru Munteanu, în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu: „E o criză globală care ne afectează și pe noi”
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.