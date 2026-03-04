Decizie istorică: Moldova iese din organele statutare ale CSI

Republica Moldova a început procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat astăzi avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a Protocolului aferent și a Statutului CSI, comunică moldpres.md

Doina Gherman, vicepreședintele Parlamentului, a menționat că, în conformitate cu art. 5 din Acord, statele „recunosc și respectă reciproc integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor existente în cadrul comunității”.

„Acest principiu, care a stat la baza constituirii CSI, nu este respectat de Federația Rusă, fiind încălcat cu regularitate: actul de agresiune împotriva Georgiei, războiul împotriva Ucrainei, ocuparea și anexarea unor teritorii ale acestor țări și staționarea ilegală a trupelor militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova”, a declarat Doina Gherman.

Ea a menționat că, pe parcursul avansării în procesul de aderare la UE, va apărea, în mod inevitabil, necesitatea corelării statutului de membru al CSI cu viitorul statut de stat membru al UE, cu renunțarea la obligațiile aferente CSI care ar contraveni obligațiilor asumate pe linia UE.

„Denunțarea Acordului nu va implica alocarea de resurse financiare din bugetul de stat. Mai mult decât atât, Republica Moldova se va retrage definitiv din organele statutare ale CSI, ceea ce va conduce la renunțarea achitării cotelor-plăți anuale, de aproximativ 3,1 milioane de lei, în bugetul unic al CSI. Din cele 283 de acorduri încheiate în cadrul CSI, 71 au fost deja denunțate de Republica Moldova, iar aproximativ 60 sunt în prezent în proces de examinare”, a conchis sursa citată.

Denunțarea acestor Acorduri a fost inițiată de Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că valorile și principiile fundamentale ale CSI nu sunt respectate, în special prevederea conform căreia statele membre recunosc și respectă reciproc integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor existente.