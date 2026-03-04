De ieri, ÎS Poșta Moldovei nu trimite scrisori, colete și EMS către șapte țări din Orientul Mijlociu

Începând cu data de 03.03.2026, Î.S. “Poșta Moldovei” anunță sistarea recepționării tuturor trimiterilor poștale internaționale (poșta de scrisori, colete și EMS) către destinațile: Israel, Iraq, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Lebanon, Jordania, Qatar, Bahrain, pe o perioadă nedeterminată.
Această măsură este luată în urma suspendării traficului aerian către destinațiile enumerate. Vă vom informa suplimentar despre reluarea serviciului prin intermediul canalelor oficiale ale Poștei Moldovei.
Vă mulțumim pentru înțelegere!