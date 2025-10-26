Uniunea Europeană pregătește interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice. Fumătorii din întreaga Uniune Europeană ar putea fi afectați de o măsură fără precedent.

Potrivit unui proiect de hotărâre al Consiliului UE, Bruxelles-ul analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, în încercarea de a reduce consumul de tutun și de a proteja sănătatea publică. Propunerea, dezvăluită de publicația germană Bild, ar marca una dintre cele mai drastice inițiative anti-fumat din istoria blocului comunitar.

Uniunea Europeană pregătește interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice

Documentul citat arată că Uniunea Europeană intenționează să susțină recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind limitarea atractivității produselor din tutun, prin interzicerea filtrelor considerate nocive pentru sănătate și pentru mediu.

„Interzicerea fabricării, importului, distribuției și vânzării țigaretelor cu filtru ar constitui o contribuție importantă la limitarea consumului de tutun”, se arată în textul proiectului.

Cum aproximativ 95% dintre țigările vândute în Germania conțin filtru, aplicarea unei asemenea măsuri ar echivala practic cu o interdicție totală a țigaretelor convenționale. În același timp, proiectul include și o posibilă interdicție a țigărilor electronice, prezentată drept „opțiune suplimentară de reglementare”.е

Subiect fierbinte la Conferința OMS de la Geneva

Aceste propuneri vor fi discutate în cadrul Conferinței Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului, programată între 17 și 22 noiembrie, la Geneva. Măsurile, dacă vor fi adoptate, ar putea influența în mod direct viitoarele reglementări europene din domeniul tutunului.

Conform Bild, o parte dintre oficialii guvernului german ar fi salutat deja ideea interzicerii filtrelor, deși Ministerul Federal al Sănătății a subliniat că poziția comună a Uniunii Europene se află încă în stadiu de negociere.

Motivația: sănătatea publică și protejarea mediului

Pe lângă scopul declarat de reducere a consumului de nicotină, Comisia Europeană invocă și motive de protecție a mediului. Filtrele de țigări, care conțin microplastice, sunt printre cele mai frecvente forme de poluare urbană, iar țigările electronice produc deșeuri greu de reciclat.

Bruxelles-ul consideră că interzicerea acestor produse ar contribui nu doar la scăderea numărului de fumători, ci și la limitarea fumatului pasiv și la diminuarea impactului asupra ecosistemelor.

Urmează interdicții extinse și în comerț

Potrivit surselor citate de blick.ch, planurile Uniunii Europene merg chiar mai departe. Se discută posibile restricții de vânzare în magazine, chioșcuri și benzinării, ca parte a unei strategii mai ample de reducere a accesului la tutun și nicotină.

Noile măsuri ar implementa parțial o directivă OMS privind protecția apelor subterane și a solului, întrucât filtrele de țigări sunt printre cele mai poluante reziduuri.

Dacă propunerile vor fi adoptate, industria tutunului europeană ar putea suferi pierderi masive, iar milioane de fumători ar fi nevoiți să renunțe la produsele clasice. Bruxelles-ul speră însă ca aceste restricții să marcheze începutul unei noi ere în lupta împotriva fumatului, în care sănătatea și mediul devin prioritare în fața profitului.

SURSA: financiarul.ro