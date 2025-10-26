Floarea care îţi aduce dosar penal imediat

Autoritățile române îi avertizează pe cetățenii României să nu smulgă aceste flori din rădăcini, deoarece pot primi amenzi colosale. Ce plante sunt protejate prin lege. Ce gest a stârnit revoltă în mediul online. Totul s-a întâmplat în Bucovina.

Poți căpăta dosar penal dacă smulgi această floare de pe câmp

Autoritățile din Bucovina au sancționat, recent, un grup de câțiva români care au cules flori de colț în cadrul unei drumeții în zona montană din nordul României.

Aflați pe munte, cei cinci adulţi dintr-un grup de 9 persoane, au smuls florile de pe câmp, după care au decis să fotografieze momentul.

După ce au fost urcate pe rețelele sociale, imaginile au stârnit vâlvă printre internauți care au sesizat autoritățile locale, precum și reprezentanţii unor site-uri care promovează Bucovina.

Potrivit celor de la Știrile PRO TV, floarea de colț este o plantă protejată prin lege, motiv pentru care dezrădăcinarea ei din spațiul public este considerată o infracțiune.

În consecință, celor cinci români li s-au înfăptuit dosare penale, iar făptașii riscă amenzi usturătoare cuprinse între trei şi zece mii de lei sau chiar un an de închisoare.

„Eu sunt convinsă că aceştia au acţionat pe fondul lipsei de educaţie. Din fotografii se vede că ei sunt chiar mândri. Noi trebuie să înţelegem că avem nişte valori naturale pe care dacă nu le protejăm noi, de la individ la individ, acestea vor dispărea.”, a declarat Manuela Scripcariu, fondator Discover Bucovina pentru sursa citată.

Floarea Reginei este ocrotită prin lege din 1933

De asemenea, cetățenii din Bucovina au semnalat și reprezentanţii Gărzii de Mediu, precum și oficialii de la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.

„Toate persoanele au fost audiate. Cinci bărbaţi din Ostra s-a deplasat pe raza Ocolului Silvic Stulpicani de unde au cules mai multe buchete mari de flori de colţ.”, a spus Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava.

„Fapta consta în recoltarea de exemplare din specia Leontopodium Alpinum – Floarea de colţ, s-a constatat existenţa de dovezi în zonă. Floarea de colţ are statut de monument al naturii, fiind interzisă recoltarea acesteia.”, a completat Iulian Antohi, de la Garda de Mediu Suceava.

Floarea de colț, denumită și Floarea Reginei, creşte în munţii calcaroşi, pe pajişti de pe versanţi abrupţi şi însoriţi sau pe stânci. În România, planta se găsește în Munţii Carpaţi, fiind declarată monument al naturii încă din anul 1933, fiind ocrotită prin lege.