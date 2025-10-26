180.000 de lire pentru un tutore care să educe un copil de un an

O familie din nordul Londrei caută un tutore „excepțional” care să-l educe pe fiul lor de un an în spiritul tradițiilor britanice. Salariul oferit este impresionant: 180.000 de lire sterline pe an, echivalentul a peste 200.000 de euro.

Rolul nu este acela al unei bone, ci al unui specialist în educația timpurie. Tutorele trebuie să creeze un mediu autentic englezesc și să stimuleze curiozitatea copilului prin activități culturale și educaționale.

Programul va fi de cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Deși băiețelul are doar un an, părinții consideră că acesta este momentul potrivit pentru a începe formarea sa intelectuală. Ei spun că, în cazul fratelui mai mare, care are 5 ani, au început prea târziu.

Familia caută o persoană „bine educată, cu un vocabular bogat și o pronunție britanică impecabilă”. Candidatul ideal ar trebui să fie absolvent al unor universități de prestigiu și să aibă experiență în educația timpurie.

Printre cerințe se numără cunoștințe de muzică și sporturi tradiționale britanice, precum cricket, tenis, rugby, polo sau echitație. De asemenea, tutorele trebuie să fi lucrat anterior în familii regale, ambasade sau reședințe private și să dețină certificare în prim ajutor pediatric.

Părinții își doresc ca fiul lor să fie pregătit pentru admiterea la o școală de elită, cum ar fi Eton sau Harrow. De aceea, educația oferită de tutore trebuie să-l ajute să se adapteze acestui stil de viață.

Rolul este pe termen lung, iar persoana selectată trebuie să fie flexibilă și să se adapteze la programul copilului. Cunoașterea unei limbi străine reprezintă un avantaj, dar familia menționează că băiețelul deja învață mai multe limbi, așa că o nouă limbă ar putea fi prea mult pentru vârsta lui.

Cu un salariu comparabil cu cel al unui fotbalist din Liga I, acest loc de muncă se numără printre cele mai bine plătite din domeniul educației private din Marea Britanie.