Astăzi Soroca găzduiește Festivalul Național al Mărului / LIVE VIDEO

Astăzi, în municipiul Soroca se desfășoară Festivalul Național al Mărului. Pentru a 14-a oară, mărul este venerat în nordul republicii. La eveniment se adună, tradițional, producători de mere din toată țara, producători de material săditor pomicol, artiști și meșteri populari. 

Organizatorii evenimentului, Consiliul raional Soroca și Secția Cultură și Turism au felicitat agenții economici cu prilejul sărbătorii și le-au înmânat diplome. De asemenea sunt premiați și elevii care împreună cu părinții au confecționat cele mai frumoase costume tematice.

Evenimentul poate fi urmărit în direct pe pagina de Facebook a Secției Cultură și Turism Soroca.

Vino la panoul Observatorului de Nord, de la Festivalul Național al Mărului 2025! Cu emoții de toamnă, flori și mere, vino să descoperi proiectele noastre și să lași un mesaj pentru echipa redacțională ” Fii parte din comunitatea noastră!”


