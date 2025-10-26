Trei judecători din Soroca sunt suspectaţi că l-au agresat pe angajatul unei benzinării

Trei judecători, care ar fi fost băuţi, sunt suspectaţi că au agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Unul dintre magistraţi s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier, scrie Ziarul de Gardă.

Procuratura Generală a inițiat un dosar și urmează să ceară Consiliului Superior al Magistraturii acordul pentru începerea urmăririi penale a celor trei judecători. La rândul său, CSM a condamnat comportamentele care discreditează imaginea justiției și statutul de magistrat, potrivit TVR Moldova.

Incidentul s-a produs în noaptea de 9 octombrie. Potrivit informațiilor preliminare, cei trei magistrați ai Judecătoriei Soroca, care ar fi fost în stare de ebrietate, ar fi venit la benzinărie unde s-au luat la ceartă cu unul dintre angajaţi, pe care l-ar fi lovit și îmbrâncit. Mai mult, cei trei ar fi provocat și distrugeri în staţia de alimentare cu carburant. Pentru a calma spiritele a fost necesară intervenția poliției.

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a declarat pentru TVR Moldova că suspiciunile privind cei trei magistrați sunt investigate într-un proces penal. Dacă se va constata că ar putea fi vorba de infracțiune, el va cere Consiliului Superior al Magistraturii acordul pentru începerea urmăririi penale. Într-un comunicat de presă, CSM anunță că orice comportament care discreditează imaginea justiției și statutul de judecător este condamnabil.


