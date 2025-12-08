Un „preț” mare pentru că a condus automobilul în stare de ebrietate – Mercedesul confiscat și un an și zece luni de închisoare

Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de către o persoană lipsită de dreptul de a conduce și refuzul de la testarea alcoolscopică.

Totodată, prin aceeași sentință, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare, informează procuratura.md

Potrivit acuzării, în luna februarie 2024, inculpatul, fiind în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, în lipsa unui permis de conducere, a condus unitatea de transport de model „Mercedes VITO”, iar la testarea acestuia, s-a stabilit că concentrația vaporilor de alcool în aerul expirat este de 0,52 mg/l.

Tot acest inculpat, în luna martie 2024, fiind la volanul aceleiași unități de transport, a fost stopat de către agenții de patrulare, fiind suspectat de șofat în stare de ebrietate. Fiindu-i solicitată testarea alcoolscopică, inculpatul a refuzat să o treacă.

Este de menționat că persoana condamnată nu este la prima abatere de la lege. Acesta a mai fost condamnat în 2018, 2020 și 2024 pentru fapte similare.

Decizia este cu drept de atac la Curtea de Apel Centru.

În acest context Procuratura anunță că va depune tot efortul și va folosi tot instrumentarul penal și procesual penal în vederea pedepsirii persoanelor care conduc mijloace de transport pe drumurile publice, aflându-se în stare de ebrietate, inclusiv va solicita confiscarea în folosul statului a acestor unități de transport. Doar cu așa măsuri va putea fi garantată siguranța pe drumurile publice și prevenite noi infracțiuni din domeniul circulației rutiere.