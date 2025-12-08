Echipa de mini-fotbal pentru nevăzători din Soroca a ocupat locul IV în campionatul Republicii Moldova

Formația Chișinău-1 a devenit câștigătoarea primei ediții a campionatului Moldovei la mini-fotbal pentru nevăzători, organizată de Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova în colaborare cu Federația Moldoenească de Fotbal și Ministerul Educației și Cercetării. Competiția s-a desfășurat pe 3 decembrie, de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, la Joma Arena din Chișinău, informează fmf.md.

În finală Chișinău-1 a învins formația din Tighina în urma loviturilor de departajare. Pe locul 3 s-a clasat echipa din Tiraspol, care a învins în finala mică formația din Soroca în urma loviturilor de dedpartajare.

La ceremonia de deschidere a campionatului au participat Oleg Crețul, președintele Comitetului Paralimpic al Republicii Moldova, Sergiu Gurin, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, și Dănuț Stelian Oprea, director tehnic FMF. Iar la ceremonia de premiere a fost prezent Igor Dobrovolski, campionul olimpic de la Seul 1988.

Rezultatele meciurilor din faza grupelor: Chișinău-1 – Chișinău-2 2-0, Tighina – Soroca 1-0, Soroca – Chișinău-3 1-0, Chișinău-2 – Tiraspol 0-1, Tiraspol – Chișinău-1 0-1, Chișinău-3 – Tighina 0-3

Finala mică: Tiraspol – Soroca 0-0, 2-1 la penalty

Finala: Chișinău-1 – Tighina 0-0, 2-1 la penalty

Foto: Serghei Cipilencu, Victor Orehov