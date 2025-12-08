Un lot de 374 kg de ceai a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai” importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova.

Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au fost prelevate de către inspectorii ANSA, din cadrul postului de inspecție la frontiera Leușeni, urmare a implimentării Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 696 din 11 decembrie 2024, cu privire la executarea Programului național de monitorizare a conținutului de nitrați și a reziduurilor de pesticide.

Pentru a evita riscul asupra consumatorului, s-a decis reținerea oficială a loturilor suspecte, cu sigilarea și nimicirea lor, sub supravegherea ANSA.

Lotul de ceai menționat nu au fost pus în comerț.