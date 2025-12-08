Vine iarna secolului? Cum va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie

Meteorologii analizează scenariul unei ierni foarte reci pe continent, pe fondul unui vortex polar mai slab decât în mod normal, fenomen ce ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens după sărbători. Deși modelele indică un Crăciun mai blând, experții avertizează că începutul anului ar putea aduce o răcire accentuată în mai multe zone ale Europei.

Un vortex polar slab ar putea aduce o iarnă aspră în mai multe zone ale Europei. Experții sunt momentan împărțiți, dar avertizează că după Crăciun ar putea urma o perioadă de frig intens, transmite stiri.md cu referire la euronews.com.

Potrivit meteorologilor, așa-numitul vortex polar va fi mai slab decât de obicei în această iarnă. Pentru Germania, de exemplu, acest lucru va însemna cel mai probabil o iarnă rece, cu episoade de frig arctic, susțin experții. Ultima dată când un model meteorologic meridional a dus la o „iarnă a secolului” în Germania a fost în 1978/79… CITIȚI materialul integral pe stiri.md