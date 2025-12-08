The Economist: Rusia a pierdut peste 680 de mii de bărbați în războiul din Ucraina

Rusia a înregistrat pierderi echivalente cu 1% din populația masculină de dinainte de război, adică peste 680 de mii de bărbați, potrivit unei analize publicate de The Economist. Publicația estimează că totalul pierderilor militare ruse, incluzând morți și răniți, se ridică la 1–1,35 milioane de persoane, transmite moldpres.md

În pofida costurilor umane ridicate, ritmul înaintării pe front rămâne lent. În cei trei ani de conflict, Rusia a reușit să ocupe aproximativ 1,45% din teritoriul Ucrainei. Niciun oraș mare nu a fost capturat integral, iar Pokrovsk, vizat de forțele ruse de aproape un an și jumătate, nu este controlat în totalitate.

Potrivit estimărilor NATO, pierderile continuă să crească, armata rusă înregistrând circa 1100 de militari morți sau răniți pe zi.

Războiul declanșat de Rusia în februarie 2022 a generat cel mai amplu conflict militar din Europa de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Evaluările privind pierderile umane diferă substanțial între surse, autoritățile de la Moscova publicând foarte rar date oficiale. The Economist realizează periodic analize pe baza imaginilor prin satelit, datelor demografice și evaluărilor furnizate de serviciile de informații occidentale.


