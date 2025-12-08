Fiica președintelui Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din RM a fost găsită moartă în apropiere de Chișinău

Tânăra găsită moartă recent, în apropiere de Chișinău, după ce a plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut fără urmă, este Ella Goldberg (Foto: Colaj știri.md), fiica lui Isaac Goldberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din Republica Moldova, se arată într-un mesaj de condoleanțe pe rețele.

 „Comunitatea Evreiască din Republica Moldova își exprimă sincerele condoleanțe domnului Isaac Goldberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului CER (Comunitatea Evreiască din R. Moldova), în legătură cu trecerea prematură în neființă a fiicei sale. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de dumneavoastră, de familia și apropiații Ellei. Baruch Dayan Emet! (Binecuvântat fie Judecătorul Adevărului!)”, se arată într-un mesaj de condoleanțe al Comunității, transmite stiri.md cu referire la unimedia.info


