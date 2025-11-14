Un copil de 2 ani a murit în timpul unei intervenții la stomatolog: „Au omorât-o!”

O fetiță de aproape doi ani a murit joi seară, la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a intrat în stop cardiorespirator în timpul unei intervenții medicale. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:30, potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), care a fost sesizată prin numărul unic de urgență 112.

Polițiștii de la Secția 10 s-au deplasat imediat la fața locului și au confirmat că micuța se afla în stare critică. Echipajele medicale au aplicat manevre prelungite de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, copilul a fost declarat decedat în jurul orei 20:00, potrivit unor surse. Primele informații indică faptul că minora ar fi intrat în stop cardiorespirator după administrarea anesteziei, transmite euronews.ro.