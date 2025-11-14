Un copil de 2 ani a murit în timpul unei intervenții la stomatolog: „Au omorât-o!”

De către
OdN
-
0
446

O fetiță de aproape doi ani a murit joi seară, la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a intrat în stop cardiorespirator în timpul unei intervenții medicale. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:30, potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), care a fost sesizată prin numărul unic de urgență 112.

Polițiștii de la Secția 10 s-au deplasat imediat la fața locului și au confirmat că micuța se afla în stare critică. Echipajele medicale au aplicat manevre prelungite de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, copilul a fost declarat decedat în jurul orei 20:00, potrivit unor surse. Primele informații indică faptul că minora ar fi intrat în stop cardiorespirator după administrarea anesteziei, transmite euronews.ro.


Articolul precedentMai mulți bani pentru consilierii soroceni: se propune mărirea indemnizațiilor cu 50%
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.