Mai mulți bani pentru consilierii soroceni: se propune mărirea indemnizațiilor cu 50%

La următoarea ședință extraordinară a Consiliului Municipal Soroca, care e planificată pentru 21 noiembrie 2025, ultimul proiect de pe ordinea de zi se referă la modificarea deciziei C/m nr. 4/3 din 01.03.2024 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri”. Subiectul inițiat de primara Lilia Pilipețchi propune majorarea indemnizațiilor per ședință de la 1000 de lei la 1500 de lei pentru fiecare consilier, adică cu 50%.

„Argumentele pentru majorarea indemnizaţiei pentru participarea consilierilor la şedinţele Consiliului municipal sunt menţinerea inflaţiei pe parcursul la mai multe luni la nivel naţional cât şi local, care urmează a fi recalculate în baza creşterii continuă a garanţiilor de salarizare” se spune în nota informativă.

1 de 2

Astfel dacă va întruni numărul necesar de voturi, pentru fiecare ședință ordinară sau extraordinară primăria va plăti în total consilierilor în loc de 27 000 lei ca până acum, 40 500 lei.