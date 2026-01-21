Un biciclist de 68 de ani din Căprești a fost tamponat mortal de un șofer de 34 de ani

Accidentul a avut loc, ziua în ameaza mare, în satul Căprești, care se află la circa 60 kilometri de soroca. Un bărbat de 68 de ani, aflat la ghidonul unei biciclete a fost lovit de un microbuz e marca Mercedes Vito, la volanul căruia se afla un șofer în vârstă de 34 de ani. 

Cu părfefre de rău, traumatismele pricinuite biciclistului au fost grave de tot, acesta decedând până la venirea ambulanței. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând lipsa alcoolului în aerul expirat, informează Poliția Republicii Moldova… Organele de poliție cercetează cazul și urmează să dea verdictul…

