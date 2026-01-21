Ziua Națională a Culturii sărbătorită la Soroca / GALERIE FOTO

Ziua Națională a Culturii a fost marcată ieri la Soroca printr-un spectacol festiv organizat la Palatul de Cultură. Evenimentul are loc în fiecare an pe 15 ianuarie și este dedicat marelui poet Mihai Eminescu, născut la această dată.

Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca, împreună cu Instituția Publică Palatul de Cultură Soroca, au adus în prim-plan importanța valorilor culturale și rolul oamenilor care le promovează zi de zi. Sala Palatului de Cultură a reunit lucrători ai culturii, reprezentanți ai instituțiilor de profil și iubitori de artă.

În cadrul festivității, mai multe instituții culturale și angajați din domeniu au fost distinși cu diplome. Acestea au fost oferite de Președintele raionului Soroca, Primăria municipiului Soroca, Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca și Instituția Publică Palatul de Cultură Soroca. Distincțiile au fost acordate pentru contribuția la promovarea culturii și cu prilejul Zilei Naționale a Culturii.

Programul artistic a inclus momente muzicale și teatrale. Pe scenă au evoluat Corul Orantis și Orchestra de fanfară de la Palatul de Cultură din Soroca. Publicul a apreciat și prestația Band Orchestra a Consiliului Raional Soroca, dar și a studioului Cortina de pe lângă Teatrul Veniamin Apostol din Soroca.