Au șofat în stare de ebrietate și au fost condamnați la închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cazul a doi bărbați, de 26 și 42 de ani, găsiți vinovați de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere.

Prin hotărârile instanței, inculpații au fost condamnați la pedeapsa cu închisoarea: primul – la 3 ani și 6 luni, iar al doilea – la 2 ani și 2 luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, imformează procuratura.md.

Potrivit materialelor cauzei, în ambele situații, inculpații au condus vehicule în municipiul Chișinău, încălcând prevederile Regulamentului circulației rutiere, care interzic conducerea sub influența alcoolului și fără permis de conducere.

În timpul deplasării, aceștia au fost opriți de angajații poliției și supuși testărilor alcoolscopice, rezultatele indicând depășirea limitelor legale: primul inculpat – 0,79 mg/l alcool în aerul expirat, iar al doilea – 0,45 mg/l.

În fața instanței, ambii inculpați și-au recunoscut vina.

Ambii inculpați au fost condamnați anterior pentru fapte similare, însă nu și-a schimbat comportamentul infracțional.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.