Un bărbat, transportat de urgență la spital după ce a vrut să aprindă focul cu benzină

Un bărbat de 46 de ani, din raionul Șoldănești, a ajuns cu arsuri la spital, după ce în locuința sa s-a produs o explozie. Acesta ar fi încercat să aprindă focul în sobă cu benzină, transmite tv8.md

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), deflagrația s-a produs în satul Curătura, în momentul în care proprietarul a turnat benzină în sobă.

În urma incidentului, bărbatul a suferit arsuri la mâini și la picioare și a fost transportat de urgență la spitalul raional Șoldănești. Starea sa este medie-stabilă.

Primele verificări arată că explozia a fost cauzată de nerespectarea regulilor de securitate la utilizarea sobelor.

IGSU atenționează populația că este strict interzis să utilizeze lichide ușor inflamabile, precum benzina, petrolul sau gazul lampant, pentru aprinderea focului în sobă, deoarece acestea pot provoca explozii sau incendii cu consecințe grave asupra sănătății și vieții.

De la începutul anului, autoritățile au înregistrat 246 de incendii provocate de utilizarea sobelor, iar în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în 21 de situații de risc.