Veste bună: SA Regia Apă Canal Soroca a recepționat un generator electric, în cadrul proiectului „Wasser” / VIDEO

Este vorba despre un proiect finanțat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei, implementat de GIZ Moldova. La evenimentul de recepționare a generatorului au participat Rudolf Graf, managerul proiectului și Cristian Ciubotaru, consultant în cadrul acestui proiect.

Mihai OJOG, directorul SA Regia Apă Canal Soroca: Noua noastră achiziție, în cadrul acestui proiect, este de o însemnătate primordială. Or, generatorul ne va fi de mare folos în cazul deconectărilor de energie electrică. Bunăoară, recent au avut de suferit, din cauza lipsei unui generator, locuitorii satelor Regina Maria, Bulboci și Bulbocii Noi, în total 481 de consumatori, iar astfel de cazuri se înregistrează de 1-2 ori pe lună. De acum înainte întreprinderea noastră va avea cu o problemă mai puțin.

Inga ORBU, economistă la SA Regia Apă Canal Soroca: Echipamentul primit de la partenerii germani va asigura funcționarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă în situații de urgență și va contribui la creșterea siguranței și consolidării rezilienței rețelelor din Soroca… SA Regia Apă Canal Soroca dorește ca consumatorii să aibă acces la servicii de alimentare cu apă și canalizare de cea mai înaltă calitate. Plus la aceasta suntem convinși că colaborarea cu partenerii noștri germani o să continue și pe viitor.