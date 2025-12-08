Ex-premierul Dorin Recean, decorat de Volodimir Zelenski. „Ucraina apreciază solidaritatea Moldovei”

Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean. Ordinul i-a fost înmânată la Chișinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, în numele președintelui Volodimir Zelenski, transmite moldpres.md

Paun Rohovei a menționat că Ordinul reprezintă recunoașterea oficială a contribuției lui Dorin Recean la consolidarea parteneriatului moldo-ucrainean, în perioada în care a exercitat funcția de prim-ministru al Republicii Moldova (2023–2025).

„Ucraina apreciază foarte mult solidaritatea neschimbată a Moldovei”, a declarat ambasadorul, precizând că distincția acordată lui Dorin Recean reprezintă „un simbol al recunoștinței poporului ucrainean” față de partenerii moldoveni pentru sprijinul pe care îl simt zi de zi.

Ucraina apreciază poziția „consecventă și principială” a fostului premier în sprijinul suveranității și integrității teritoriale, într-un context marcat de cele mai grele încercări pentru statul ucrainean. Rohovei a precizat că au fost apreciate eforturile lui Dorin Recean pentru implicarea în inițiative caritabile și promovarea imaginii Ucrainei în lume.

Distincția a fost acordată prin Decretul președintelui Ucrainei nr. 617 din 23 august 2025.

Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” este una dintre cele mai înalte distincții acordate de Ucraina, fiind oferit personalităților care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cooperării internaționale și la susținerea statului ucrainean.