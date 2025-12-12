Un adevăr, care nu poate fi „revizuit”: „Ai carte – ai parte”

Tableta de vineri

Cu siguranță, fiecare dintre noi ținem minte cele mai importante lecții din copilărie, inclusiv cele care ne-au învățat că „omul care are carte – are și parte” și că „cine știe carte are patru ochi”…. Acestea rămân adevărate și actuale și astăzi, deși condițiile de a face carte au suferit unele „metamorfoze” care nu doar sunt întoarse pe toate fețele, dar și s-au transformat în adevărate bâte politice, mânuite cu dibăcie de o parte din politicienii care împart copiii/elevii în „ai noștri” (care trebuie să aibă acces la studii de calitate, inclusiv în cele mai prestigioase instituții de învățământ din Europa, pe care o urăsc cu toate fibrele sufletului) și „ai lor” (care sunt nevoiți să pătrundă în tainele cunoștințelor în condiții mai dihai decât pe vremea lui Ion Creangă, sub egida unor învățători și profesori deseori de ocazie, fără studii – se atestă cazuri când limba engleză este predată de profesorul de română, și fără condiții elementare – elevi din clasele I-III studiază laolaltă într-o sală de clasă, încălzită cu sobe).

În acest context poate fi înțeleasă polemica care bântuie în societatea moldovenească, în materie de educație și de adevărata paradă a lichidării școlilor care nu corespund celor mai elementare rigori care ar trebui să fie prezente într-un teritoriu care dorește aderarea la Uniunea Europeană. De altfel, nici n-ași putea numi ceea ce se întâmplă „polemică” ci mai degrabă un fel de pălăvrăgeli populiste din partea celor care încă n-au ieșit din campania electorală și continuă să deseneze scenarii sinistre și acolo unde acestea nu există. Or, pentru a limpezi lucrurile și pentru a nu fi învinuit de interpretări eronate o să împart această Tabletă cu ministrul Educației și Cercetării de la Chișinău, Dan Perciun care, în mod exhaustiv face lumină în toate ungherele negre ale acestui proces de optimizare a rețelei școlare din Republica Moldova.

În mod telegrafic această tălmăcire a situației create, în materie de lichidare a unor școli, s-ar prezenta astfel: „…Procesul de optimizare a rețelei școlare este inevitabil în contextul declinului demografic și al urbanizării accelerate, iar criticile din partea opoziției sunt de natură pur politică… În cei opt ani de regim comunist, numărul elevilor din Republica Moldova a scăzut de la 620.000 la 415.000, o scădere de peste 33%, iar 61 de școli au fost închise… Cei care au forțat sute de mii de oameni să părăsească țara încearcă acum să obțină câștig politic din consolidarea rețelei școlare… Socialiștii și comuniștii nu sunt interesați de soarta copiilor care studiază în școli mici, fără laboratoare moderne, activități extracurriculare sau profesori specializați. Niciunul dintre ei nu și-ar trimite propriul copil la studii în astfel de condiții. Scopul lor este pur politic… În ultimii patru ani, guvernul a investit peste 2 miliarde de lei în modernizarea infrastructurii și dotarea instituțiilor de învățământ din întreaga republică. Peste 800 de milioane de lei sunt alocate anual pentru mese școlare gratuite – o sumă comparabilă cu bugetele anuale a aproximativ 300 de școli cu câte 100 de elevi fiecare. De asemenea, a fost lansat un proiect de amploare, „Rețeaua de Școli Model”, cu o investiție de peste 200 de milioane de euro, planificată pentru implementare până în 2028–2029… Conform modificărilor propuse la Codul Educației, fiecare localitate își va păstra propria instituție de învățământ. Abordarea ministerului este axată pe calitatea educației, nu pe reducerea costurilor – resursele eliberate vor fi reinvestite integral în sistemul de învățământ. Se preconizează menținerea școlilor primare și de grădiniță în toate localitățile, în limitele fezabilității rezonabile… Modificările propuse au un domeniu de aplicare limitat și afectează aproximativ 1.328 de copii, reprezentând doar 0,5% din totalul populației elevilor din republică… În 76% din cazuri, copiii vor trebui să parcurgă mai puțin de 10 km pentru a ajunge la noua școală. Transportul va fi gratuit, iar familiile vor primi o indemnizație lunară de 1.000 de lei timp de doi ani. Profesorii vor fi ajutați să se angajeze în cadrul raionului, costurile de transport le vor fi rambursate și, dacă este necesar, vor putea primi o indemnizație de relocare de până la 300.000 de lei”.

Și încă ceva. Opoziția neconstructivă de la Chișinău trâmbițează, cu și fără ocazie, că școlile sunt lichidate de actuala guvernare, iar procesului i se opune multă lume, în primul rând autoritățile locale care, chipurile, în marea lor dragoste față de popor sunt gata să păstreze ceea ce este putred și fără viitor. Pe naiba, lucrurile stau tocmai invers. Numai consiliul raional Soroca (care este fondatorul acestor instituții) bunăoară, unde majoritatea consilierilor sunt socialiști (adică, adepți ai păstrării instituțiilor de învățământ nerentabile și fără perspectivă) au lichidat, în ultimii ani, mai multe gimnazii – în satele Parcani, Ocolina și Țepilova, iar altele două, din localitățile Regina Maria și Hristici le-au transformat în Școli primare (și acest lucru este de aplaudat). Chiar săptămâna aceasta a fost lichidat Gimnaziul din satul Slobozia Vărăncău unde numărul elevilor era…zero or, cei nouă elevi de școală învață, de la 1 septembrie, în satele vecine.

Probabil și această lichidare nu este ultima, fiindcă orice copil, indiferent de localitatea unde trăiește are nevoie de carte, pentru ca ulterior să aibă și parte…