Femeie de 53 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier care a avut loc în apropierea satului Ghindești

Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și s-a inversat. În vehicul se afla și soția acestuia, cu vârsta de 53 de ani.