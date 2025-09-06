Cum sunt prostiți cetățenii Republicii Moldova înaintea Alegerilor Parlamentare / VIDEO

Hai să vă zicem cum merg treburile cu alegerile în Moldova și de ce parcă tot ce vezi pe Facebook sau TikTok nu e chiar ce pare. Și nu e teoria conspirației, e documentat de Ziarul de Gardă.

Deci, în spatele unor conturi „obiective” sau „prietenoase”, cu oameni care par să-ți dea like și share la ce postezi, stau sute de conturi false. Cine le controlează? Activisti reali, dar coordonați de Ilan Șor, omul legat de Moscova. Scopul lor? Să bage în capul tău propaganda rusă și să influențeze cum votezi la parlamentare.

Acești activiști nu au fost lăsați să improvizeze. Au făcut cursuri online, în care li s-a arătat pas cu pas cum să păcălească algoritmii, cum să folosească Telegram și TikTok, cum să ascundă cine sunt și cum să manipuleze fricile oamenilor. Mai mult, au fost împărțiți pe „raioane virtuale” și obligați să posteze zilnic, ca o adevărată armată digitală.

La început, nimeni nu-i plătea. Dar apoi, cei mai „buni” au devenit mercenari plătiți direct din Moscova. Da, direct de acolo. Nu din Moldova, nu din blocul lui Șor, ci din Rusia. Și totul e super organizat: există curatori care te sună, te urmăresc, te verifică și îți spun exact ce să postezi.

Tactica lor? Să joace pe frică și pe bani, mai ales cu vârstnicii, că sunt cei mai activi alegători. De exemplu, ți se arată clipuri cu „gaz ieftin”, „adaos la pensii” sau „pericolul LGBT” și parcă tu singur te sperii și te decizi cum trebuie. Totul e construit să pară spontan și natural, dar e regizat la secundă.

Și ca să fie mai „fun”, organizatorii pun concursuri: postează video-uri, fă like, share, și poți câștiga iPhone-uri. Toată treaba asta nu e distracție – e război informațional. Flashmob-uri, clipuri cu dansuri, mesaje subtile pe TikTok – totul cu un singur scop: să te influențeze să votezi cum vor ei.

Și da, rețeaua se extinde mereu. „Infoliderii” primesc sarcini să promoveze anumite mesaje politice, să susțină anumite persoane și să atace altele. De exemplu, acum poți găsi sute de postări pe Facebook și TikTok care cer demisia Maiei Sandu sau susțin pe cineva cu idei pro-Trump sau pro-Rusia. Totul contabilizat, monitorizat și coordonat.

Pe scurt: tu crezi că alegi liber, dar realitatea e că o armată digitală, instruită și plătită de Moscova, încearcă să-ți bage în cap ce să gândești și pe cine să votezi. Și fac asta cu zâmbetul pe buze și cu iPhone-ul în mână, dar tu, cetățeanul simplu, ești ținta lor.