EUalegUE: Cum calea europeană poate schimba fața spitalelor și viața pacienților din Republica Moldova? / VIDEO

Dacă vrem spitale moderne, medici care se întorc acasă și tratamente de calitate fără să fim nevoiți să batem drumuri lungi spre capitală, drumul e clar: calea europeană. La Dorohoi, un oraș de mărimea Sorocii, investițiile din fonduri europene au transformat radical Spitalul Municipal, demonstrând cât de mult poate schimba un oraș – și o viață – accesul la sprijinul Uniunii Europene.

Un model pentru Republica Moldova: spitale moderne, acasă, nu în capitale

Pentru cei peste 100.000 de pacienți din județul Botoșani și din împrejurimi, Spitalul Municipal din Dorohoi a devenit, în ultimii ani, un reper de calitate și profesionalism. Aici, oamenii nu mai sunt nevoiți să plece la Iași sau București pentru tratamente – totul e la câțiva pași de casă, în condiții europene. Totul a fost posibil cu fonduri europene – și cu o echipă locală care a știut cum să le atragă și să le valorifice.

În total, în ultimii ani s-au implementat 7 proiecte europene, atrăgând peste 30 de milioane de euro. Banii au mers în modernizarea clădirii, dotarea cu echipamente performante și, cel mai important, în recâștigarea încrederii medicilor și pacienților.

„Am putut să schimbăm fața instituției, s-o dotăm cu cele mai performante utilaje și echipamente, fapt ce ne permite să acordăm asistență medicală de calitate la peste 100.000 de pacienți, nu numai din județul Botoșani, dar și din alte părți”, subliniază Andrieș.

Medici care se întorc acasă. Un spital care inspiră

Transformarea nu a trecut neobservată. Spitalul a devenit o opțiune reală și pentru specialiști care altădată alegeau să profeseze în străinătate. Atmosfera, condițiile moderne și sentimentul de „acasă” îi fac pe tot mai mulți să se întoarcă.

Pe lângă pacienți, Spitalul din Dorohoi a atras și atenția unor personalități din domenii diverse. Mulți dintre aceștia au declarat că ar alege să se trateze aici, dacă ar fi nevoie – un semnal clar că investițiile dau roade.

Un mesaj către Moldova: „Perseverați! Europa vă poate schimba soarta”

Valerian Andrieș are și un mesaj clar pentru colegii săi din Republica Moldova: fondurile europene nu sunt doar o șansă, ci o cale sigură spre un sistem medical mai uman, mai modern, mai eficient.

„Am foarte mulți prieteni-doctori în Republica Moldova, cunosc în ce condiții activează aceștia și îi încurajez să persevereze și să obțină fonduri europene, care le-ar ușura munca și soarta pacienților”, transmite el.

Orașul Dorohoi și Spitalul său pot fi un exemplu clar pentru localitățile moldovene precum Soroca. Asemănările sunt evidente: mărimea orașului, nevoile locuitorilor, lipsa resurselor. Dar și speranța e aceeași: că prin fonduri europene și o echipă dedicată, și spitalele din Moldova pot deveni locuri în care oamenii se tratează cu încredere și demnitate.

Concluzie: Europa aduce nu doar bani, ci și speranță

Cazul Spitalului din Dorohoi arată că investițiile europene nu sunt doar despre cifre, ci despre oameni – pacienți care nu mai sunt nevoiți să plece departe, medici care se întorc acasă, comunități care cresc prin încredere și profesionalism. Pentru Republica Moldova, acesta este un drum care merită continuat – inclusiv după alegerile parlamentare.

Calea europeană nu e doar o opțiune politică – e o alegere care schimbă vieți.