Trei generali ruși, condamnați pentru corupție // Aceștia erau fani ai celui de al Treilea Reich

Trei generali cu funcții înalte în armata rusă au fost condamnați pentru scheme de corupție în armată. Aceștia au primit mită în valoare de aproape 65 de milioane de ruble, echivalentul a circa 800.000 de dolari, prin intermediul unui fond oficial destinat donațiilor pentru sprijinirea programelor Ministerului Afacerilor Interne pentru Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad. La percheziți, în casele ofițerilor s-au găsit, printre obiectele de colecție, arme ale ofețerilor celui de-al Treilea Reich din perioada Germaniei naziste.

Un tribunal din Moscova i-a condamnat miercuri la închisoare pe Serghei Umnov, Alexei Semenov și Ivan Abakumov, generali ai Ministerului de Interne al Rusiei, într-un dosar de luare de mită. Aceștia au primit pedepse lungi în colonii penale și au fost deposedați de gradele lor, anunță Lenta, citată de Hotnews.ro.

General-locotenentul Umnov a fost condamnat la 12 ani într-o colonie penală de maximă securitate și plata unei amenzi penale de 35 de milioane de ruble (435.000 de dolari). Abakumov, fostul șef adjunct al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad, a primit 11,5 ani de închisoare și o amendă de 25 de milioane de ruble, în timp ce Semenov, un fost șef al Inspectoratului de Stat pentru Siguranța Rutieră din regiune, a primit 10,5 ani.

Pe lângă pronunțarea sentințelor, instanța a ordonat confiscarea ceasurilor scumpe Rolex și Pierre Balmain descoperite la locuințele generalilor, precum și numeroase arme de colecție. Printre surprizele descoperite de anchetatori se numără un pumnal din perioada celui de-al Treilea Reich, o sabie de ofițer german modelul 1848 și o sabie a forțelor armate germane modelul 1935.

Aceste obiecte au atras imediat atenția presei din Rusia, dat fiind faptul că unul dintre obiectivele declarate ale Moscovei când a declanșat războiul din Ucraina a fost „denazificarea” țării vecine, scrie Hotnews.ro.