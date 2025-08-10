Tradiție și veselie la hramul satului Stoicani / GALERIE FOTO

În satul Stoicani din raionul Soroca, ziua de 9 august a fost una de sărbătoare și voie bună. Localnicii și oaspeții au marcat hramul satului, care coincide cu ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, cunoscut în popor și drept Pentelei Călătorul.

În centrul localității, la estrada de vară, atmosfera a fost plină de culoare și energie. Muzica și dansul au dat tonul petrecerii, cu un program artistic susținut de Ansamblul Folcloric „Izvoraș” și de micii artiști din ansamblul „Mugurașii” din Stoicani. Pe scenă au urcat și dansatorii talentați ai ansamblului de dansuri populare „Nistrenii” din municipiul Soroca, aducând un plus de ritm și bucurie publicului.

Nu doar muzica a atras atenția participanților. Copiii au avut parte de distracție pe tobogane gonflabile, de tatuaje cu sclipici și s-au răsfățat cu vată dulce, popcorn și limonadă.

Seara s-a încheiat cu hora satului, care a adunat laolaltă generații diferite.